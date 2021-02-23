Троє українських військових загинули унаслідок пожежі в бліндажі
В одному із підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського сталася пожежа. Унаслідок неї загинули троє військовослужбовців.
Пожежа сталася 20 лютого. Однак тіла загиблих виявили 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу.
"Виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зазначимо, ОМПБр - військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Базується у місті Конотоп Сумської області.
Нагадаємо, 22 лютого бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт, є загиблий та поранений.
Раніше ДБР почало розслідування за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.