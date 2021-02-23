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Троє українських військових загинули унаслідок пожежі в бліндажі

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 00:07
Троє українських військових загинули унаслідок пожежі в бліндажі Фото: нашивка ЗСУ (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В одному із підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського сталася пожежа. Унаслідок неї загинули троє військовослужбовців.

Про це повідомили на сторінці 58-ї ОМПБр у Facebook.

Пожежа сталася 20 лютого. Однак тіла загиблих виявили 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу.

"Виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, ОМПБр - військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Базується у місті Конотоп Сумської області.

Нагадаємо, 22 лютого бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт, є загиблий та поранений.

Раніше ДБР почало розслідування за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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Троє українських військових загинули унаслідок пожежі в бліндажі
Троє українських військових загинули унаслідок пожежі в бліндажі
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