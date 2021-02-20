Хомчак пов'язав загострення на Донбасі з останніми санкціями РНБО
Загострення в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму. Останнім часом частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, передає сайт ЗСУ.
За його словами, як правило, обстріли українських позицій і мирних населених пунктів спостерігаються напередодні зустрічей Тристоронньої контактної групи, а також після засідань РНБО щодо прийняття санкцій за фінансування тероризму.
Хомчак підкреслює, що окупанти намагаються створити ілюзію обстрілів з боку української армії. Зокрема, сьогодні супротивник з мінометів завдав удару по позиціях ЗСУ, після чого обстріляв житловий сектор Новгородського. Крім того, з позицій біля окупованої Горлівки бойовики обстріляли своїх в районі газорозподільної станції, в результаті чого є загиблий і поранені.
"Ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил в цілому стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримується", - додав Хомчак.
Нагадаємо, Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука, його дружини та ще кількох осіб і компаній за причетність до фінансування тероризму на Донбасі.
Крім того, стало відомо, що під санкції потрапила російська мережа "Спортмастер".