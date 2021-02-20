Хомчак пов'язав загострення на Донбасі з останніми санкціями РНБО

Загострення в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму. Останнім часом частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.

За його словами, як правило, обстріли українських позицій і мирних населених пунктів спостерігаються напередодні зустрічей Тристоронньої контактної групи, а також після засідань РНБО щодо прийняття санкцій за фінансування тероризму.

Хомчак підкреслює, що окупанти намагаються створити ілюзію обстрілів з боку української армії. Зокрема, сьогодні супротивник з мінометів завдав удару по позиціях ЗСУ, після чого обстріляв житловий сектор Новгородського. Крім того, з позицій біля окупованої Горлівки бойовики обстріляли своїх в районі газорозподільної станції, в результаті чого є загиблий і поранені.

"Ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил в цілому стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримується", - додав Хомчак.