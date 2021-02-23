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На Донбасі загострюється ситуація: за два дні загинули двоє і поранені троє військових

Новость на русском → Донбас, Вівторок 23 лютого 2021 10:03
На Донбасі загострюється ситуація: за два дні загинули двоє і поранені троє військових Фото: евакуація пораненого військового (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі загострилася ситуація. Менш ніж за дві доби в результаті обстрілу бойовиків загинули двоє і поранені троє українських військових.

Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

Так, вчора, 22 лютого, супротивник двічі вистрілив зі станкового гранатомета по українському спостережного посту поблизу шахти "Бутівка". В результаті один військовий Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення. Також вчора ще один військовий отримав поранення через обстріл бойовиків поблизу Південного.

Усього за вчора противники 11 разів порушував режим припинення вогню.

Вже з початку поточної доби, 23 лютого, бойовики застосували міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети поблизу Зайцевого. В результаті один українська військових загинув, ще один - поранений.

За даними фактами українська делегація надіслала ноту Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ.

У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі у понеділок, 22 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак провів брифінг. Він зазначив, що на сьогодні немає ознак підготовки бойовиків до настання. За словами Хомчака, в ситуації на Донбасі немає різких змін, все знаходиться під контролем українських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що днями в одному з підрозділів ЗСУ сталася пожежа. В результаті загинули троє військовослужбовців.

До цього Хомчак повідомляв, що загострення на Донбасі може бути пов'язано з останніми санкціями РНБО проти народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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