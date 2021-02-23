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На Донбассе обостряется ситуация: за два дня погибли двое и ранены трое военных

Новина українською → Донбасс, Вторник 23 февраля 2021 10:03
На Донбассе обостряется ситуация: за два дня погибли двое и ранены трое военных Фото: эвакуация раненного военного (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе обострилась ситуация. Менее чем за двое суток в результате обстрелов боевиков погибли двое и ранены трое украинских военных.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Так, вчера, 22 февраля, противник дважды выстрелил из станкового гранатомета по украинскому наблюдательному посту вблизи шахты "Бутовка". В результате один военный Вооруженных сил Украины погиб, еще один - получил ранение. Также вчера еще один военный получил ранение из-за обстрелов боевиков вблизи Южного.

Всего за вчера противники 11 раз нарушал режим прекращения огня.

Уже с начала текущих суток, 23 февраля, боевики применили минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы вблизи Зайцевого. В результате один украинский военных погиб, еще один - ранен.

По данным фактам украинская делегация направила ноту Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ.

В связи с обострением ситуации на Донбассе в понедельник, 22 февраля, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак провел брифинг. Он отметил, что на сегодня нет признаков подготовки боевиков к наступлению. По словам Хомчака, в ситуации на Донбассе нет резких изменений, все находится под контролем украинских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что днями в одном из подразделений ВСУ произошел пожар. В результате погибли трое военнослужащих.

До этого Хомчак сообщал, что обострение на Донбассе может быть связано с последними санкциями СНБО против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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