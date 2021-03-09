Чернівці попри "червону зону" відновлять роботу найбільшого ринку

Незважаючи на "червону зону" адаптивного карантину, Чернівці завтра відновлять роботу найбільшого ринку. Зокрема, мова йде про непродовольчі сектори Калинівського ринку.
Про це заявив мер міста Роман Клічук на акції протесту місцевих підприємців.
За його словами, минулого тижня мерія просила роз'яснити, чи поширюються обмеження "червоної зони" на ринки змішаного типу.
"Оскільки від області ми не отримали роз'яснень, завтра, 10 березня, Калинівський ринок буде відкрито", - зазначив Клічук.
Зазначимо, сьогодні близько 50 представників малого бізнесу влаштували пікет під стінами міської ради з вимогою послабити карантинні обмеження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернівецька область потрапила в "червону зону" з 1 березня 2021 року. Заборонено обслуговування відвідувачів у ресторанах, закрито розважальні заклади, кінотеатри, театри, непродовольчі магазини, ринки, ТРЦ і спортзали.
На сьогодні в "червоній зоні" знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. В "помаранчевій зоні" - ще 10 регіонів. Перехід в цю зону є тривожним сигналом, оскільки перевищення ще одного показника, визначеного МОЗ, автоматично переведе регіон в зону з найбільш жорсткими обмеженнями.