"Червона зона" в Україні розширилася: де і як посилили карантин

Сьогодні в Житомирській області набувають чинності обмеження "червоної зони". Таким чином, вже трьом регіонам в Україні присвоєно найвищий рівень епідеміологічної небезпеки. Через спалах COVID-19 жорсткий карантин раніше ввели в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Детально про обмеження та ситуацію в "червоній зоні" - в матеріалі РБК-Україна.

Жорсткий карантин в Житомирській області

Держкомісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про віднесення Житомирської області до "червоної зони" з 00:00 3 березня 2021.

З середи в регіоні забороняється:

робота закладів сфери громадського харчування (крім адресної доставки і на винос);

робота непродовольчих ринків і магазинів;

освітні установи переходять на дистанційне навчання, за винятком дитсадків і 1-4 класів шкіл;

скасовуються всі масові заходи;

не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри, спортзали, басейни.

Обмеження вводяться у всіх районах області.

Як заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, динаміка захворюваності стрімко погіршується. За минулий місяць кількість інфікованих зросла в три рази. В останній тиждень з 6 тисяч проведених ПЛР-тестів 2716 виявилися позитивними.

В Івано-Франківську переповнені лікарні

Прикарпаття стало першим регіоном "червоної зони" після введення адаптивного карантину в Україні. Жорсткі карантинні заходи в Івано-Франківській області введено з 26 лютого по 12 березня.

На даний момент ситуація з захворюваністю залишається складною. Лікарні обласного центру переповнені. Для розміщення пацієнтів задіяли старі і навіть списані ліжка. У Центральній міській лікарні заповненість ліжок - 92%, а в першій клінічній лікарні - 115% (задіяні ліжка, які призначалися для хворих з іншими патологіями).

На час дії "червоної зони" в регіоні обмежено транспортне сполучення. Припинені маршрути автобусного, залізничного, авіаційного сполучення. Міський громадський транспорт працює в режимі спецперепусток.

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область. Однак дістатися до місця призначення можна до 7 березня по заздалегідь придбаним квиткам.

На в'їздах-виїздах в область встановлені КПП, на яких у проїжджаючих перевіряють температуру.

Крім того, в регіоні діє заборона на масові заходи, роботу культурних і розважальних закладів, закладів сфери краси, спорту і побутових послуг. Заборонена робота непродовольчих магазинів, ринків, ТРЦ, закладів харчування.

Освітні установи перейшли на віддалений формат навчання, закриті дитячі садки.

Ситуація в Чернівецькій області

Буковина знаходиться в "червоній зоні" з 1 березня, за рішенням державної комісії з ТЕБ та НС. Однак посилений карантин в регіоні було введено вже з 27 лютого місцевою владою.

Жорсткі обмеження в Чернівецькій області діятимуть як мінімум до 9 березня. На цей період заборонено обслуговування відвідувачів у кафе, барах, ресторанах (тільки адресна доставка). Закрито розважальні заклади, кінотеатри, театри, непродовольчі магазини, ринки, ТРЦ, спортзали.

Навчальний процес у всіх освітніх установах перейшов у дистанційний режим, за винятком дитячих садків.

Посилення обмежень на Буковині викликало хвилю протестів у населення. Так,у Чернівцях підприємці вийшли на акцію проти карантину. Демонстранти вимагали винести на розгляд сесії Чернівецької облради питання звернення до уряду для компенсації збитків бізнесу через введення карантину з 1 березня 2021 року.

Вінницька область посилює карантин

Додаткові обмеження карантину на Вінничині починають діяти з 3 березня.

Область на даний момент знаходиться в "помаранчевій" зоні, але місцеві органи влади прийняли рішення про переведення всіх освітніх установ на дистанційне навчання. Це стосується 1-11 класів шкіл, середньої, професійної, вищої, позашкільної освіти.

Також із середи в Вінницькій області забороняються планові операції і госпіталізації, консультування поліклінік державних і комунальних медустанов, крім дозволених у встановленому порядку.

Крім того, будуть посилені перевірки дотримання карантинних заходів у громадському транспорті, закладах громадського харчування.

Які області ризикують опинитися в "червоній зоні"

За показниками МОЗ на 2 березня, 9 регіонів знаходяться в зоні ризику. Через погіршення епідситуації "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки присвоєно Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Рівненській та Тернопільській областях.

Решта 13 регіонів за епідеміологічними ознаками потрапили в "жовту" зону карантину.