Черновцы вопреки "красной зоне" возобновят работу крупнейшего рынка

Несмотря на "красную зону" адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.

Об этом заявил мэр города Роман Кличук на акции протеста местных предпринимателей .

Отметим, сегодня около 50 представителей малого бизнеса устроили пикет под стенами городского совета с требованием ослабить карантинные ограничения.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, завтра, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт", - отметил Кличук.

По его словам, на прошлой неделе мэрия просила разъяснить, распространяются ли ограничения "красной зоны" на рынки смешанного типа.

Напомним, ранее сообщалось, что Черновицкая область попала в "красную зону" с 1 марта 2021 года. Запрещено обслуживание посетителей в ресторанах, закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ и спортзалы.

На сегодня в "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В "оранжевой зоне" - еще 10 регионов. Переход в эту зону является тревожным сигналом, поскольку превышение еще одного показателя, определенного Минздравом, автоматически переведет регион в зону с самыми жесткими ограничениями.