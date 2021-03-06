Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Локдаун в Україні вводять в областях, які потрапили в "червону зону" адаптивного карантину. На сьогодні під посилення обмежень потрапили вже чотири області - Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
"Червона зона": де і чому ввели
"Червона зона" карантину вводиться в областях, в яких фіксується погіршення епідситуації. Передумовами для її введення є три фактори: завантаженість лікарняних ліжок три дні поспіль перевищує 65%, число тестів на 100 тисяч населення менше 300, кількість госпіталізацій - понад 60.
"Червона зона" починає діяти через два дні після її введення держкомісією.
На даний момент "червона зона" діє у трьох областях - Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській. Ще в одній області - Закарпатській - "червона зона" введена сьогодні, але почне діяти з понеділка, 8 березня.
"Червона зона" без поїздів
В областях, які потрапляють в "червону зону" обмежують роботу поїздів. Так, з 00:01 7 березня буде призупинено рух приміських поїздів, які курсують по території Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Не курсуватимуть поїзди:
- № 6418 Ходорів - Івано-Франківськ,
- № 6425 Стрий - Івано-Франківськ,
- № 6431 Івано-Франківськ - Коломия,
- № 6402 Івано-Франківськ - Ворохта,
- № 6403 Івано-Франківськ - Рахів,
- № 6472 Коломия - Вадул-Сірет,
- № 6452 Коломия - Заліщики,
- № 6442 Коломия - Ворохта.
- №702 Львів - Чернівці.
Продаж квитків в "червону зону" (Прикарпаття, Чернівці, Житомир) обмежена. Однак, якщо квитки куплені заздалегідь, ними можна скористатися.
Хто ще під загрозою
Згідно оновленими даними МОЗ, в "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:
- Київ,
- Вінницька область,
- Донецька область,
- Запорізька область,
- Київська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Сумська область,
- Тернопільська область,
- Хмельницька область.
При попаданні в "помаранчеву зону" нові обмеження не вводяться. Разом з тим, це сигналізує про погіршення епідситуації та загрозу попадання в "червону зону".
Мобільні госпіталі
Перший мобільний COVID-госпіталь в Україні розгорнули в Івано-Франківській області. Разом з тим, пацієнтів в ньому ще не розміщували. За словами місцевої влади, цей захід є превентивною мірою. Крім того, на Прикарпатті створили спецкомісію, яка перевірить всі лікарні, які приймають хворих з коронавірусом. Метою таких перевірок є виявлення точного числа зайнятих і вільних ліжок.
Про намір розгорнути COVID-госпіталь напередодні заявили і у Львові. Львівська область знаходиться в "помаранчевій зоні" і готується до погіршення епідситуації.
Школи переводять на дистанційне навчання: де і коли
Львів
У Львівській області з 9 березня школи переходять на навчання віддалено. А вже через тиждень дистанційного навчання, з 15 березня, школярі підуть на весняні канікули.
Одеса
З 15 березня на віддалене навчання переходять школи Одеси, але лише 5-11 класи. А з 22 березня одеські школярі йдуть на канікули.
Вінниця
Школи Вінниці йдуть на канікули вже з вівторка, 9 березня. Вони триватимуть до 15 березня включно
Ужгород
Школи Ужгорода були на канікулах весь цей тиждень. З вівторка, 9 березня, навчання поновлюється, але віддалено - дистанційно навчатимуться учні 5-11 класів, а молодші класи продовжать ходити в школу.
"Червона зона"
Івано-Франківськ, Чернівці та Житомир знаходяться у "червоній зоні", в якій рекомендується перевести школи на дистанційне навчання. Це стосується класів старшої школи.
Третя хвиля коронавірусу і загроза локдауну
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україну накрила третя хвиля коронавірусу, епідситуація в регіонах посилюється і "червона зона" розширюється. Він також не виключив, що в Україні знову можуть ввести локдан. Однією з умов третього локдауну Шмигаль назвав розширення "червоної зони" на більшу частину країни.