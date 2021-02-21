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Сім порушень "тиші" на Донбасі: ситуація в зоні ООС

Новость на русском → Донбас, Неділя 21 лютого 2021 08:15
Сім порушень "тиші" на Донбасі: ситуація в зоні ООС Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

По українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Також поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Раніше повідомлялось, що проросійські бойовики п'ять разів порушували перемир'я на Донбасі.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

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Сім порушень "тиші" на Донбасі: ситуація в зоні ООС
Сім порушень "тиші" на Донбасі: ситуація в зоні ООС
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