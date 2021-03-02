У Білорусі ініціювали екстрадицію Тіхановської

Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської. Вона змушена була виїхати з Білорусі до Литви в серпні 2020 року через переслідування.

Про це повідомляє прес-служба СК Білорусі .

В СК повідомили про це в контексті завершення розслідування проти чотирьох довірених осіб Тіхановської. Їх підозрюють у підготовці до захоплення будівель виконкомів та адміністрацій в Гомелі.

"Тіхановська нині оголошена в розшук. Відповідні документи на його екстрадицію передані в Генеральну прокуратуру", - повідомили в Слідчому комітеті.

Нагадаємо, в Білорусі оголосили Тіхановську в міжнародний розшук у середині жовтня.

Також РБК-Україна писало, що генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Тіхановської та інших членів Координаційної ради. Їм закидають створення екстремістського формування і керівництва ним з метою захоплення державної влади.

Раніше Тіхановська заявляла, що не бачить сенсу поки в поверненні в Білорусь.