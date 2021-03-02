В Беларуси инициировали экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сообщили в Следственном комитете.

В СК сообщили об этом в контексте завершения расследования против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле.