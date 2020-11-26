Аваков допустив введення заборони на міжміське сполучення через COVID-19

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допустив заборона на міжміське сполучення у разі погіршення ситуації з поширенням коронавіруса. Заборона може стосуватися, в тому числі і залізничного сполучення.

Про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, поки що в уряду немає точної відповіді щодо можливої заборони, проте дане питання обговорюється.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це повідомлення", - сказав Аваков.

Раніше РБК-Україна писало, що Аваков заявив про необхідність ввести в країні радикальний локдаун на три-чотири тижні. За його словами, жорсткі заходи потрібно вводити як можна швидше.

Водночас головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська вважає, що для ефективного результату локдаун в Україні необхідно вводити мінімум на три тижні. Вона додала, що система охорони здоров'я України вже тріщить, хоча поки і витримує навантаження.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до введення локдауну на новорічні свята.