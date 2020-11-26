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Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, однако данный вопрос обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

Ранее РБК-Украина писало, что Аваков заявил о необходимости ввести в стране радикальный локдаун на три-четыре недели. По его словам, жестки меры нужно вводить как можно быстрее.

В то же время главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что для эффективного результата локдаун в Украине необходимо вводить минимум на три недели. Она добавила, что система здравоохранения Украины уже трещит, хотя пока и выдерживает нагрузку.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к введению локдауна на новогодние праздники.

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Новости Украины транспорткарантинАрсен Аваков