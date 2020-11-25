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Кабмін може ввести карантин на новорічні свята

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 13:39
Кабмін може ввести карантин на новорічні свята Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України готується до всіх сценаріїв реагування на ситуацію з коронавірусом в країні. Зокрема, уряд готується й до карантину на новорічні свята.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на початку грудня оцінять результативність карантину вихідного дня.

"Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, включаючи до введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна у "помаранчевій" зоні, діє карантин вихідного дня і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням", - заявив він.

Зазначимо, міністр культури України Олександр Ткаченко вчора запропонував ввести двотижневий локдаун в країні на період новорічних свят.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України допускають введення більш жорстких обмежень в Україні.

В коментарі РБК-Україна експерт повідомив, що пік коронавірусу в Україні може бути в січні-лютому. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля. В Україні за минулу добу підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусу.

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