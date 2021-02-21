Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження

На засіданні 17 лютого Кабмін ухвалив рішення про повернення до адаптивного карантину. Як очікується, всю країну поділять на чотири зони (зелена, жовта, помаранчева і червона). Разом з тим, спочатку у всіх регіонах будуть діяти обмеження "жовтої зони".

"Жовта зона" адаптивного карантину

Обмеження "жовтої зони" відповідають тим, що діють зараз (під час літнього адаптивного карантину такі обмеження діяли в "помаранчевій зоні"). Якщо ситуація з коронавірусом в конкретному регіоні покращиться, він зможе перейти в "зелену зону", яка практично без обмежень. Якщо ж ситуація почне погіршуватися, регіон спочатку переводять в "помаранчеву зону" (без посилення карантину), а потім - в "червону".

Разом з тим, в "жовтій зоні" передбачено невелике пом'якшення обмежень. Зокрема, вже з 18 лютого в Україні дозволено проведення футбольних матчів з глядачами (заповненість трибун максимум на 50%). А з 24 лютого кафе і ресторанам дозволять працювати до опівночі (зараз вони працюють до 23:00).

Прикарпаття в "червоній зоні"

Виключенням є Івано-Франківська область, де з понеділка, 22 лютого, карантин буде посилено через спалах коронавіруса. Вже зараз в регіоні встановлені блокпости, частина з яких працюють цілодобово. Крім того, в Івано-Франківську розмістили перший в Україні мобільний COVID-госпіталь. Як повідомляють місцеві влади, на даний момент в регіоні достатньо місць у лікарнях і поки в мобільному госпіталі розміщувати пацієнтів не будуть. Однак, він обладнаний всім необхідним.