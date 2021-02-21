Адаптивный карантин 2.0. Когда и как будут действовать новые ограничения

На заседании 17 февраля Кабмин принял решение о возвращении к адаптивному карантину. Как ожидается, всю страну поделят на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная). Вместе с тем, изначально во всех регионах будут действовать ограничения "желтой зоны".

"Желтая зона" адаптивного карантина

Ограничения "желтой зоны" соответствуют тем, что действуют сейчас (во время летнего адаптивного карантина такие ограничения действовали в "оранжевой зоне"). Если ситуация с коронавирусом в конкретном регионе улучшится, он сможет перейти в "зеленую зону", которая практически без ограничений. Если же ситуация начнет ухудшаться, регион сначала переводят в "оранжевую зону" (без ужесточения карантина), а затем - в "красную".

Вместе с тем, в "желтой зоне" предусмотрено небольшое смягчение ограничений. В частности, уже с 18 февраля в Украине разрешено проведение футбольных матчей со зрителями (заполненность трибун максимум на 50%). А с 24 февраля кафе и ресторанам разрешат работать до полуночи (сейчас они работают до 23:00).

Прикарпатье в "красной зоне"

Исключением является Ивано-Франковская область, где с понедельника, 22 февраля, карантин будет усилен из-за вспышки коронавируса. Уже сейчас в регионе установлены блокпосты, часть из которых работают круглосуточно. Кроме того, в Ивано-Франковске разместили первый в Украине мобильный COVID-госпиталь. Как сообщают местные власти, на данный момент в регионе достаточно мест в больницах и пока в мобильном госпитале размещать пациентов не будут. Однако, он оборудован всем необходимым.