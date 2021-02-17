Україну ділять на нові карантинні зони: що зміниться з 24 лютого

В Україну повертається адаптивний карантин через коронавірус. З середи, 24 лютого, країну знову поділять на "кольорові" зони за рівнем захворюваності. Однак принцип зонування зміниться, а деякі обмеження послаблять.

Детально про умови і правила нового адаптивного карантину - на РБК-Україна.

Яким буде новий адаптивний карантин

Кабмін прийняв постанову про новий порядок адаптивного карантину в Україні. Згідно з документом, дане рішення обґрунтоване стабілізацією ситуації з поширенням COVID-19.

Адаптивний карантин набуде чинності 24 лютого 2021, а загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня 2021.

На зміну єдиним обмеженням по всій країні знову вводяться рівні епідемічної небезпеки з "червоною", "помаранчевою", "жовтою" та "зеленою" зонами.

Поділ на зони буде діяти в цілому по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше.

Залежно від епідситуації, формат карантину може змінюватися - від пом'якшення обмежень в "зеленій" зоні, до повернення до жорстких умов січневого локдауна в "червоній" зоні.

З 24 лютого вся територія України буде віднесена до "жовтої" зони.

При поділі на зони будуть враховуватися щоденні показники захворюваності на грип та ГРВІ, завантаженості лікарень, кількості тестувань на COVID, динаміки госпіталізацій.

Зелена зона

Передбачає пом'якшення карантинних обмежень. Як заявив, глава МОЗ Максим Степанов, це рівень, до якого країна повинна прагнути для ослаблення або скасування обмежень.

Буде встановлено по всій території країни за умов:

епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ не менш ніж в 13 областях України - менше 50%;

коефіцієнт виявлення коронавірусу ПЛР-тестуванням і за визначенням антигену - менше 5%.

Жовта зона

З 24 лютого вся Україна буде в цій зоні. Переважна частина обмежень для "жовтої" зони відповідають поточним на даний момент, але з деякими змінами:

кількість учасників масових заходів - не більше 1 людини на 4 кв.м (на відкритому повітрі), в приміщеннях заповненість залу - не більше 50%;

(на відкритому повітрі), в приміщеннях заповненість залу - не більше 50%; дозволена присутність глядачів на матчах професійних спортивних команд - заповненість не більше 50%;

професійних спортивних команд - заповненість не більше 50%; перевезення пасажирів в громадському транспорті - тільки за кількістю сидячих місць;

режим роботи закладів громадського харчування - з 07:00 до 24:00 (в інші години - тільки замовлення на винос);

(в інші години - тільки замовлення на винос); розміщення відвідувачів в ресторанах і кафе - не більше 4 людей за столом, відстань між столами - не менше 2 метрів;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності зали;

заборонена робота розважальних закладів (дискотек, нічних клубів);

кількість відвідувачів спортзалів, фітнес-центрів, басейнів - не більше 1 людини на 10 кв.м.

відвідування навчальних закладів дозволяється групами більше 20 осіб;

установи освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції більше 50% дітей і персоналу установи;

заборонено проведення заходів з глядачами в освітніх закладах;

заборонена робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;

припиняються планові госпіталізації (крім екстреної допомоги, допомоги вагітним, онкохворим);

заборонено відвідування сторонніми установ соцзахисту;

заборонено перебування в громадських місцях без одягненої маски, обов'язкова наявність документів, що засвідчують особу;

заборонено самовільно залишати місця самоізоляції;

іноземцям заборонено перетинати державний кордон без страхового поліса.

Помаранчева зона

"Помаранчевий" рівень небезпеки сигналізує про погіршення епідситуації в регіоні. Він встановлюється при відповідності хоча б одній з таких умов:

перевищення епідпорогу захворюваності на грип або ГРВІ;

заповненість стаціонарів COVID-хворими - понад 65%;

рівень тестування - менше 300 ПЛР-тестів за 7 діб на 100 тисяч населення;

кількість госпіталізацій з встановленим діагнозом або підозрою COVID за 7 діб на 100 тисяч населення - понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР і тестуванням на антиген - понад 20%;

зростання кількості госпіталізованих за 7 діб, в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - більше 50%.

Заборони "помаранчевої" зони будуть такими ж, як у "жовтій" зоні, проте вводяться посилені заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Червона зона

Рішення про встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки вводиться, якщо в регіоні протягом трьох діб наявні дві або більше ознаки:

заповненість лікарень пацієнтами з коронавірусом - більше 65%;

менше 300 ПЛР-тестів за 7 діб на 100 тисяч населення;

кількість госпіталізацій з встановленим діагнозом або підозрою COVID за 7 діб на 100 тисяч населення - понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків COVID - більше 20%;

зростання кількості госпіталізованих за тиждень - понад 50%.

Додатково до обмежень "жовтої" зони, в "червоній" зоні буде заборонено:

проведення всіх масових заходів;

відвідування закладів освіти (виняток - дитячі сади, початкові класи в школах);

обслуговування відвідувачів у кафе, барах, ресторанах;

робота непродовольчих ринків;

відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів, розважальних закладів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

робота закладів сфери побутового обслуговування.

При цьому продовжать працювати: банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, заклади медичної та ветеринарної практики, магазини, понад 60% площі яких займають продукти харчування, лікарські препарати, засоби особистої гігієни, побутової хімії, засоби зв'язку.

Громадський транспорт в "червоній зоні" буде працювати з обмеженням по кількості місць для сидіння.

Термін дії карантину знову продовжений

Кабінет міністрів в черговий раз продовжив період дії карантину в країні до 30 квітня 2021. Але як раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цілком ймовірно, що і ця дата не стане остаточною.

Варто зазначити, що в грудні 2020 го уряд встановив загальнонаціональний карантин до 28 лютого з можливістю його подальшого продовження.