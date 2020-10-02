Зросла кількість загиблих на пожежах в Луганській області

В Луганській області триває гасіння масштабних пожеж. Унаслідок них загинули вже 8 людей.
Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Троє людей померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна - від отриманих опіків, три - від серцевих нападів, причина смерті однієї особи встановлюється.
Крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісті 4 людини.
Нагадаємо, поліція вдень 2 жовтня повідомляла, що жертвами пожеж стали 7 людей, ще чотирьох вважають зниклими безвісти.
Вчора в Офісі генпрокурора заявили про загибель 11 людей в результаті лісових пожеж у Луганській області.
Як відомо, пожежі в Луганській області знову спалахнули на цьому тижні. Вогонь підібрався до Сєвєродонецька, а також пошкодив КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування. Через пожежі рятувальники евакуювали кілька населених пунктів. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 20 тисяч гектар.