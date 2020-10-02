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У Луганській області локалізували один із осередків пожеж

Новость на русском → Луганська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 20:50
У Луганській області локалізували один із осередків пожеж Фото: пожежі у Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Луганській області ввечері 2 жовтня рятувальники локалізували один з осередків пожеж. Осередок пожежі локалізували на загальній площі 2,6 тисячі гектарів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 20:00 локалізовано осередок пожежі поблизу населених пунктів Муратове, Капітанове та Трьохізбенка в Луганській області.

Зазначимо, цього тижня в Луганській області спалахнули масштабні пожежі. Поліція вже відкрила 10 кримінальних проваджень через пожежі.

Серед версій виникнення пожеж: загоряння внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків, умисний підпал та необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, сьогодні ввечері почалася евакуація села в Кормянскому районі Луганської області. Людей похилого віку та лежачих перевезуть до Новоастраханської лікарні.

Як писало РБК-Україна, до гасіння пожеж в Луганській області залучили пожежний потяг, який гасить вогонь вздовж лінії розмежування.

Раніше повідомлялося, що ситуація з пожежами в Луганській області контрольована.

Додамо, в поліції Луганської області назвали кількість загиблих, постраждалих та зниклих безвісти в результаті пожеж.

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