Пожежі у Луганській області: поліція назвала кількість жертв та зниклих безвісти

Станом на 2 жовтня в Луганській області триває ліквідація 7 осередків пожеж на площі близько 13 тисяч гектарів. За офіційними даними, жертвами пожеж стали 7 людей, ще чотирьох вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

В результаті пожеж загинули:

2 мешканців села Сиротине (отруєння чадним газом);

мешканка селища Воронове (отруєння чадним газом);

мешканець села Метьолкіне (розрив м'язів серця);

мешканець селища Воронове (понад 90% опіків тіла);

місцевий лісник (інфаркт);

мешканка села Муратове (інсульт).

Зараз також ведуться пошуки двох мешканок Сиротине, та двох жительок Воронове. Ще 18 людей в результаті пожеж опинилися у лікарні. Потерпілими визнали 50 людей.

Нагадаємо, вчора в Офісі генпрокурора заявили про загибель 11 людей в результаті лісових пожеж у Луганській області.

Сьогодні вранці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив кількість жертв пожеж на Луганщині.

Крім того, сьогодні стали відомі розміри компенсацій постраждалим від лісових пожеж у Луганській області.