Пожежі у Луганській області: ОДА має підготувати розрахунки по ліквідації наслідків

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула ситуацію з пожежами у Луганській області. Комісія надала ряд доручень обласній держадміністрації.
Про це повідомляє урядовий портал.
"Луганській облдержадміністрації доручено підготувати обґрунтування та розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - вказано у повідомленні.
Після цього Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом та ДСНС на основі цих даних мають подати Кабінету міністрів проект розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду держбюджету для ліквідації наслідків пожеж, у тому числі надання матеріальної допомоги родичам загиблих та постраждалому населенню.
Вказано, що адміністрації доручено:
Також ОДА має відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла.
Нагадаємо, в результаті масштабних пожеж у Луганській області евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.
Як писало РБК-Україна, в Станиці Луганській горить ціла вулиця; у місті також чутні звуки вибухів.
Раніше повідомлялося, що жертвами лісових пожеж у Луганській області стали вже 9 осіб.