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В результаті пожеж в Луганській області загинули 9 осіб

Новость на русском → Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 12:25
В результаті пожеж в Луганській області загинули 9 осіб Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області в результаті масштабних пожеж загинуло 9 осіб. Раніше повідомлялося про 6 загиблих.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, всього виникло 146 осередків займання. Найбільш загрозлива ситуація виникла уздовж лінії розмежування, де критична ситуація була майже в 22 селах.

"На жаль, сьогодні ми маємо 9 загиблих. Один - в результаті пожежі. Відповідне рішення по решті буде після проведення експертиз", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція не виключає версію підпалу у зв'язку з масштабними пожежами в Луганській області.

Зазначимо, пожежа в Луганській області спалахнула ввечері, 30 вересня. Раніше повідомлялося, що у лікарні було госпіталізовано 12 осіб.

Всього в результаті пожеж були пошкоджені 250 будинків. До цього в уряді пообіцяли надати допомогу всім постраждалим від пожеж у Луганській області. Також були евакуйовано більше тисячі людей.

Крім цього поблизу КПВВ "Станиця Луганська" у зв'язку із загорянням почалася детонація вибухових пристроїв. У зв'язку з цим КПВВ був тимчасово закритий.

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