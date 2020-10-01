Пожары в Луганской области: ОГА должна подготовить расчеты по ликвидации последствий

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела ситуацию с пожарами в Луганской области. Комиссия предоставила ряд поручений областной госадминистрации.
Об этом сообщает правительственный портал.
"Луганской облгосадминистрации поручено подготовить обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - указано в сообщении.
После этого Минэкономики вместе с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ГСЧС на основе этих данных должны подать Кабинету министров проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий пожаров, в том числе на предоставление материальной помощи родственникам погибших и пострадавшему населению.
Указано, что администрации поручено:
Также ОГА должна отработать вопросы оказания помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.
Напомним, в результате масштабных пожаров в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района.
Как писало РБК-Украина, в Станице Луганской горит целая улица; в городе также слышны звуки взрывов.
Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже 9 человек.