На КПП "Станиця Луганська" пожежа частково пошкодила елементи інфраструктури

У контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" через пожежу частково пошкоджено елементи інфраструктури. Ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Зараз у контрольно-пропускному пункті уже частково пошкоджено елементи інфраструктури. На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру", - вказано у повідомленні.

Прикордонники звертають увагу, що через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ тимчасово припинений за рішенням командувача ООС. Цивільних осіб негайно відвели на безпечну відстань.

Як писало РБК-Україна, пожежа в Луганській області спалахнула учора, 30 вересня. Горіли 32 населених пункти. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали вже 9 осіб.

Нагадаємо, у результаті пожежі в Луганській області були пошкоджені 250 будинків. Уряд пообіцяв виділити допомогу всім постраждалим від пожеж.

За фактом пожеж у Луганській області правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ.