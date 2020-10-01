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Через пожежі в Луганській області пошкоджено 250 будинків

Новость на русском → Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 10:59
Через пожежі в Луганській області пошкоджено 250 будинків Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В результаті масштабних пожеж у Луганській області пошкоджено 250 будинків. Рятувальники евакуювали 120 чоловік.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними пошкоджені будинки в таких населених пунктах: Воронове -70, Сиротине - 64, Метьолкіне - 30, Муратове - 26, Капітанове - 20, Осколонівка - 20, Кряківка - 2, Трьохізбенка - 2.

Евакуація проводилася з Муратового - 35 осіб, Воронового - 40, Сиротиного - 25, Осколонівки - 20.

Зараз залишаються три основні осередки пожеж:

  • населені пункти Байдівка і Половинкине (Старобільський район);
  • між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район);
  • поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район).

Раніше РБК-Україна писало, що уряд виділить кошти для допомоги постраждалим в результаті масштабних пожеж в Луганській області.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. В результаті пожеж вже загинули 5 осіб, 10 - госпіталізовано.

Також повідомлялось, що правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ через пожежі в Луганській області.

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