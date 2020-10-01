На КПП "Станица Луганская" пожар частично повредил элементы инфраструктуры

В контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" из-за пожара частично повреждены элементы инфраструктуры. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - указано в сообщении.

Пограничники обращают внимание, что из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ временно приостановлен по решению командующего ООС. Гражданских лиц немедленно отвели на безопасное расстояние.

Как писало РБК-Украина, пожар в Луганской области вспыхнул вчера, 30 сентября. Горели 32 населенных пункта. Сейчас идет локализация 64 очагов пожара. Жертвами пожаров стали уже 9 человек.

Напомним, в результате пожара в Луганской области были повреждены 250 домов. Правительство пообещало выделить помощь всем пострадавшим от пожаров.

По факту пожаров в Луганской области правоохранители открыли уже 7 уголовных дел.