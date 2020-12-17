У Зеленського відреагували на смерть Кернеса

Офіс президента України висловив співчуття у зв'язку з смертю мера Харкова Геннадія Кернеса. У Зеленського зазначили, що він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП зазначили, що ставлення до Геннадія Кернеса в суспільстві не було однозначним, але в нього було бачення розвитку міста і люди за це його цінували.

"Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса. Співчуваємо близьким, родині та харків’янам", - йдеться в заяві.

У Харкові оголосили триденний траур за мером міста Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від коронавірусу.

Зазначимо, функції мера виконуватиме секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов'язки мера не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Як відомо, 9 грудня, Кернес отримав повноваження мера, але перша сесія пройшла без нього, тому що він в цей момент проходив лікування.