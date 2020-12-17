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У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 13:07
У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Офис президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса. У Зеленского отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.

"Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Кернесе. Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", - говорится в заявлении.

В Харькове объявили трехдневный траур по мэру города Геннадию Кернесу, который умер из-за осложнения от коронавируса.

Отметим, функции мэра будет исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Как известно, 9 декабря, Кернес получил полномочия мэра, но первая сессия прошла без него, потому что он в этот момент проходил лечение.

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