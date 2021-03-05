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Боротьба з олігархами: у Зеленського подякували США після санкцій проти Коломойського

Автор: Дмитро Левицький

У Офісі президента України подякували міжнародним партнерам за допомогу в боротьбі з олігархами. Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про введення санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в заяві в Telegram-каналі Офісу президента.

Як зазначили в президентському офісі, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи, і в цьому їй допомагають міжнародні партнери.

"За менш ніж два роки каденції він (президент Володимир Зеленський - ред.) зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів... Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності", - наголосили в ОП.

У Зеленського додали, що "кожне справедливе рішення" в напрямку деолігархізації допомогає Україні "стати сильною та по-справжньому незалежною державою".

"Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером - США", - додали в ОП.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про введення санкцій проти олігарха Коломойського. У Держдепі США звинуватили Коломойського у нібито корупції.

Як писало РБК-Україна, у список американських санкцій потрапила і родина Коломойського.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІгор КоломойскийОфіс президентаСанкції
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