Сім'я Коломойського теж потрапила під санкції США

Сполучені Штати Америки, крім бізнесмена Ігоря Коломойського, ввели санкції проти членів його родини. Відповідно, найближчим родичам заборонили в'їзд до США.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Державного департаменту .

"... я публічно оголошую (санкції, - ред.) проти наступних найближчих родичів Ігоря Коломойського: його дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського", - заявив Блінкен.

За його словами, це рішення позбавляє їх права на в'їзд до США.