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Сім'я Коломойського теж потрапила під санкції США

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 05 березня 2021 15:22
Сім'я Коломойського теж потрапила під санкції США Фото: Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки, крім бізнесмена Ігоря Коломойського, ввели санкції проти членів його родини. Відповідно, найближчим родичам заборонили в'їзд до США.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Державного департаменту.

"... я публічно оголошую (санкції, - ред.) проти наступних найближчих родичів Ігоря Коломойського: його дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського", - заявив Блінкен.

За його словами, це рішення позбавляє їх права на в'їзд до США.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США вводять санкції проти Коломойського за причетність до корупції в Україні. У заяві Блінкена йдеться, що бізнесмен "підривав верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути", коли був головною Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

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