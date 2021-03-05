UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента Украины поблагодарили международных партнеров за помощь в борьбе с олигархами. Сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса президента.

Как отметили в президентском офисе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

"Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский - ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности ", - отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

"Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - добавили в ОП.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против олигарха Коломойского. В Госдепе США обвинили Коломойского в якобы коррупции.

Как писало РБК-Украина, в список американских санкций попала и семья Коломойского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИгорь КоломойскийОфис президентаСанкции
Читайте также
Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС
Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: нет прогресса у следствия в Украине
Прогноз погоды