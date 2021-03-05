Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

Как отметили в президентском офисе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

"Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский - ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности ", - отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

"Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - добавили в ОП.