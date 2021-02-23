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У Зеленського пояснили, чому він пригрозив Раді розпуском

Автор: Владислав Красінський

В Офісі президента пояснили, чому президент України Володимир Зеленський пригрозив Верховній раді розпуском. За його словами, Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

"Володимир Олександрович хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно. І слідував важливим домовленостями в рамках правлячої партії. Розпуск парламенту - це один з можливих інструментів виправлення ситуації, якщо починається криза неприйняття рішень", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу", пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Зеленський хоче, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

До цього Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

Зазначимо, сьогодні відбудеться позачергове засідання парламенту. На ньому народні депутати розглянуть законопроект про держслужбу.

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Новини України Володимир ЗеленськийВерховна Рада
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