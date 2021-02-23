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У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском

Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Верховной раде роспуском. По его словам, Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента - это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этому стал якобы законопроект о госслужащих. Зеленский хочет, чтобы документ был принят с его предложениями.

До этого Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

Отметим, сегодня состоится внеочередное заседание парламента. На нем народные депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рада
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