ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада сьогодні проведе позачергове засідання: що розглянуть

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 08:45
Рада сьогодні проведе позачергове засідання: що розглянуть Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної ради України. Депутати розглянуть законопроект про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Народні депутати розглянуть законопроект для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконуючого обов'язки міністра.

Початок засідання заплановано на 12:00.

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, через вето закону виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою, тому що т.в.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи.

Нагадаємо, Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

За його словами, положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

РБК-Україна писало, що 16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика вето Верховна Рада внеочередное заседание
NEWS
Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні