Рада сьогодні проведе позачергове засідання: що розглянуть

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної ради України . Депутати розглянуть законопроект про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, через вето закону виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою, тому що т.в.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи.

Народні депутати розглянуть законопроект для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконуючого обов'язки міністра.

Нагадаємо, Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

За його словами, положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

РБК-Україна писало, що 16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби".