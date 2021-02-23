Зеленський пригрозив нардепам розпуском Ради, - джерела

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Ради. Він хоче, щоб був прийнятий закон про держслужбовців з його пропозиціями.

"Так, такі слова звучали на зустрічі президента з керівництвом фракції", - повідомило джерело.

Ще один співрозмовник видання вважає, що цю погрозу поки не слід сприймати буквально. Мовляв, президент ймовірно хотів аби депутати зрозуміли градус напруги і що цього разу Раді не варто "гратися в суб'єктність".

"Він каже: я вже втомився, я хочу виплатити зарплати шахтарям, а ви тут то так, то так підставляєте. Тому зараз дуже важливо для якоїсь нормальної спільної роботи, щоби сьогодні Верховна рада проголосувала за дві ці пропозиції і за закон в цілому", - пояснило джерело в СН.