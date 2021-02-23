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Зеленський пригрозив нардепам розпуском Ради, - джерела

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 10:24
Зеленський пригрозив нардепам розпуском Ради, - джерела Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Ради. Він хоче, щоб був прийнятий закон про держслужбовців з його пропозиціями.

Про це повідомило джерело РБК-Україна.

"Так, такі слова звучали на зустрічі президента з керівництвом фракції", - повідомило джерело.

Ще один співрозмовник видання вважає, що цю погрозу поки не слід сприймати буквально. Мовляв, президент ймовірно хотів аби депутати зрозуміли градус напруги і що цього разу Раді не варто "гратися в суб'єктність".

"Він каже: я вже втомився, я хочу виплатити зарплати шахтарям, а ви тут то так, то так підставляєте. Тому зараз дуже важливо для якоїсь нормальної спільної роботи, щоби сьогодні Верховна рада проголосувала за дві ці пропозиції і за закон в цілому", - пояснило джерело в СН.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної ради України. Депутати розглянуть законопроект про держслужбу.

Раніше Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

За його словами, положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

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