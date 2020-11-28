У Зеленського назвали три кроки для виходу з конституційної кризи

Для виходу з конституційної кризи в Україні потрібно зробити три важливі кроки. Усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Facebook.

Першим кроком повинно стати відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях.

"На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою", - зазначив глава ОП.

Другий крок - відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третій - врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

Нагадаємо, президент вніс у Верховну раду законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Проект зареєстровано за №4434.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна.