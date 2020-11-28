UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Зеленского назвали три шага для выхода из конституционного кризиса

Автор: Инна Собора

Для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", - отметил глава ОП.

Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

Напомним, президент внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Проект зарегистрирован за №4434.

Подробнее о том, как власть намерена выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныкризисДекларации о доходах