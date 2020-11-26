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У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню у деклараціях

Новость на русском → Україна, Четвер 26 листопада 2020 14:48
У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню у деклараціях Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховну раду на цьому тижні внесуть новий законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Йдеться про відновлення статті 366 прим. 1 Кримінального кодексу.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді України, нардеп Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На цьому тижні ця стаття КК буде внесена в парламент", - розповів нардеп.

Він висловив думку, що даний проект закону розглянуть на наступному пленарному тижні.

Крім того, парламентар прокоментував можливу відставку глави КСУ Олександра Тупицького.

"У цієї людини немає вже ніяких моральних, етичних чинників, які б змусили її піти у відставку", - зазначив Веніславський.

Нардеп не виключає і ймовірність відставки усього складу Конституційного суду.

"Цей склад КСУ... є сумнівно легітимним. І викликає дуже багато запитань доброчесність суддів, які голосували. І це поділяється і західними партнерами, і Венеційською комісією. Будемо сподіватися, що до таких крайніх варіантів не дійде. Але якщо дійде - будемо голосувати за відставку усього суду", - сказав він.

Нагадаємо, в Національному агентстві по запобіганню корупції наполягають, що за умисне вказання недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн гривень має передбачатися позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, робоча група Верховної ради з врегулювання кризи з Конституційним судом України погодила ряд ключових пропозицій.

Так, у ВР створили робочу групу, яка повинна розробити законопроекти з питань електронного декларування та діяльності КСУ до 1 грудня.

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