У Зеленського пояснили необхідність вільної економічної зони на Донбасі

В Офісі президента заявили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи реінтеграції. Тому про це вирішили запитати на всеукраїнському опитуванні.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

У Зеленського вважають, що це питання зможе забезпечити можливість укорінення ефективної реінтеграційної моделі, яка об'єднує регіон, робить його привабливим для бізнесу та відновлює інфраструктуру.

"Виходимо саме з тієї мотивації, що створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці", - йдеться в заяві.

Разом з тим, в ОП заявили про усвідомлення впливу пропагади на людей, які живуть неподалік лінії розмежування. Також до деокупації зберігається ризик ескалації.

"Відповідно, залучення на Донбас провідних компаній, підживлення економічного розвитку за рахунок масштабних партнерських програм можуть стати також інструментом демонтажу будь-якого негативного впливу окупаційної сили", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань. Одне з них стосуватиметься створення економічної зони на Донбасі.

Детальніше про цю ініціативу читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах".