Довічне за корупцію: Зеленський назвав перший пункт всенародного опитування

На всенародному опитуванні 25 жовтня українцям запропонують відповісти на питання, чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Загалом буде п'ять питань.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Питання №1. Чи потрібно вводити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй", - зазначив Зеленський.



Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь 25 жовтня на виборчу дільницю та вирішуй! Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 14 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що всенародне опитування не може бути репетицією референдуму та не буде профінансовано за рахунок державних коштів.

Детальніше про ініціативу президента читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському треба опитування на місцевих виборах".

Зокрема, в Офісі президента розглядають проведення опитування в формі екзитполів, коли волонтери в наметах біля виборчих дільниць запропонують людям заповнити анкети з п'ятьма питаннями і варіантами відповідей "так" / "ні". Очікується, що буде надруковано 5 млн бюлетенів.

