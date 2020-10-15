Зеленський назвав друге питання всеукраїнського опитування

Президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, що будуть ставити українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Він буде стосуватися створення економічної зони на Донбасі.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Ми обіцяли вирішувати всі важливі питання разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. Сьогодні питання номер два - чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони", - сказав Зеленський.

Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе! Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

Вчора Зеленський повідомив, що першим питанням буде, чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Раніше РБК-Україна писало, що на всеукраїнський опитування можуть винести питання про зменшення виборчого віку до 16 років.

Детальніше про ініціативи президента читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах".