Зеленський записав відеозвернення російською та пояснив чому

Президент Володимир Зеленський сьогодні записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави говорив російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення у Facebook.

Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.

"Я продовжую розповідати про нашу діяльність. І сьогодні я це зроблю російською мовою. Невипадково. Російською мовою, мовою, якою в останній час нашому народу вливали у вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською мовою", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не дасть нікому приватизувати російську мову. Глава держави наголосив, що російською говорять багато громадян України.

Додамо, нещодавно віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів, якою буде мовна політики України щодо Донбасу після його звільнення.