Національний діалог і гарантії: Резніков розповів про мовну політику щодо Донбасу

Україна запропонує гарантії для російської мови після деокупації Донбасу. А найгостріші розбіжності вирішуватимуться на рівні Національного діалогу.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, законопроект про перехідний період, який готує уряд, передбачає початок Національного діалогу та відновлення функціонування української мови як державної лише через два роки після деокупації.

Резніков пояснив такий термін, тим, що в перші два роки будуть відбуватися демілітаризація, розмінування, роззброєння та відновлення соціальних та економічних зв'язків.

"У України буде власний формат (Національного діалогу, - ред). У законопроекті ми передбачаємо створення спеціального центру - державного інституту, який буде відповідати за організацію національного діалогу. У нього вже є назва: "Український національний центр миробудівництва", - зазначив віце-прем'єр.

У бюджеті на 2021 рік закладено 5 млн гривень на створення цього центру. Він уточнив, що протягом найближчих місяців його зареєструють. Крім того, він пояснив гарантії для російської мови тим, що ніхто не буде забороняти роботу російськомовних шкіл.

"У місцевих громад є повне право за рахунок місцевого бюджету створювати такі початкові школи. Ця практика поширена в Україні. Є угорські школи на Закарпатті, в Києві навіть є французький ліцей, хоча французька нація не сильно представлена у нас. В Україні проживають понад 200 національностей, народностей, і всі вони мають на це право", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, що буде з російським рублем після деокупації Донбасу.

Також стало відомо, хто не потрапить під амністію.