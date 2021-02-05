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Зеленский записал видеобращение по-русски и объяснил почему

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в Facebook.

Как пояснил президент, он будет говорить по-русски, чтобы развенчать ложную информацию, которую "вливают в уши" украинцам на русском языке.

"Я продолжаю рассказывать о нашей деятельности. И сегодня я это сделаю на русском языке. Неслучайно. На русском языке, на языке, которым в последнее время нашему народу вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь русском я буду правдой на русском языке", - сказал он.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не даст никому приватизировать русский язык. Глава государства подчеркнул, что на русском говорят много граждан Украины.

Добавим, недавно вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, какой будет языковая политики Украины в отношении Донбасса после его освобождения.

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