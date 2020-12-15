Україна ініціює нові санкції проти РФ через приватизацію "Масандри"

Україна буде ініціювати введення нових міжнародних санкцій проти Російської Федерації через присвоєння та продаж винзаводу "Масандра" в окупованому Криму. Також Київ буде вводити національні санкції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції.

За словами віце-прем'єр-міністра, міністра реінтеграції Олексія Рєзнікова, Україна вживатиме заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:

ініціювати національні санкції;

ініціювати судове переслідування, в т. год. в міжнародних судах;

звертатися до міжнародним партнерам про внесення винних у санкційні списки і посилення санкцій.

"Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, яке організувало це і т. д.) вже у нас. Санкційний пакет вже готується", - заявив Рєзніков.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в окупованому Криму продали винзавод "Масандра" майже за 73 млн доларів. Придбала завод дочірня компанія банку "Росія".

У Міністерстві закордонних справ України назвали "нікчемним" рішення Росії про продаж винного заводу "Масандра".

Також РБК-Україна писало, що Україна розцінює привласнення і продаж "Масандри" в Криму як військовий злочин.