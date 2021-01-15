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Зеленський знову попросив Меркель допомогти у постачанні вакцини і запросив в Україну

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський у рамках телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав допомогти у постачанні вакцини від коронавіруса в Україну. Також він запросив німецького лідера в Україну.

Про це повідомляє Офіс президента.

У рамках розмови Зеленський закликав Німеччину сприяти якнайшвидше постачання вакцини від COVID в Україну. Він підкреслив необхідність скоріше прищепити групи ризику.

"Головним завданням зараз є захистити найбільш вразливі категорії громадян: людей похилого віку, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію", - зауважив Зеленський.

У листопаді минулого року, під час розмови з Меркель, президент України також просив сприяти у постачанні вакцини. Тоді мова йшла про "врахування інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавіруса".

Крім обговорення ситуації з коронавірусом і вакциною, Зеленський запросив Меркель на святкування 30-річчя незалежності України 24 серпня.

Новина доповнюється...

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