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У Зеленського незадоволені переговорами Степанова по вакцині, - джерело

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 11:52
У Зеленського незадоволені переговорами Степанова по вакцині, - джерело Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

В команді президента України Володимира Зеленського незадоволені переговорним процесом міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу вакцин від коронавірусу. У цей процес активно включився Офіс президента.

Про це повідомило джерело РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19".

Співрозмовник видання повідомив, що компанії Pfizer і Moderna вісім місяців чекали будь-яких запитів від МОЗ.

"З AstraZeneka є інша проблема: їх представництво в Україні належить росіянам, це ускладнює переговори через політичну складову", - сказало джерело.

Зараз ОП підключився до процесу переговорів, усім українським послам доручили вести переговори.

"Також зараз є надія, що з нами поділиться ЄС, як це зробила Румунія, поділившись препаратами з Молдовою", - додало джерело.

Профільний заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська підтвердила виданню, що питанням постачання вакцини в Україну займаються на різних рівнях, в тому числі і в ОП.

Такі розмови велися з президентами Франції, Литви та Португалії. До переговорного процесу також залучені віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина і українські посольства, додала Соколовська.

Нагадаємо, у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" заявили, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

Зазначимо, Максим Степанов підтвердив, що Україна буде купувати COVID-вакцини через Crown Agents.

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