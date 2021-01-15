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Зеленский вновь попросил Меркель помочь в поставках вакцины и пригласил в Украину

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину. Также он пригласил немецкого лидера в Украину.

Об этом сообщает Офис президента.

В рамках разговора Зеленский призвал Германию способствовать скорейшим поставкам вакцины от COVID в Украину. Он подчеркнул необходимость поскорее привить группы риска.

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - отметил Зеленский.

В ноябре прошлого года, во время разговора с Меркель, президент Украины также просил способствовать в поставках вакцины. Тогда речь шла об "учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса".

Кроме обсуждения ситуации с коронавирусом и вакциной, Зеленский пригласил Меркель на празднование 30-летия независимости Украины 24 августа.

Ранее сообщалось, что в команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны переговорным процессом министра здравоохранения Максима Степанова по поводу вакцин от коронавируса. В этот процесс активно включился Офис президента.

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