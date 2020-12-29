Зеленський звільнив голову Черкаської області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ був підписаний 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Наголошується, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув чотири місяці.

Ще одним указом глава держави призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови Черкаської ОДА. Ним став Віктор Гусак.

Зазначимо, Віктор Гусак до призначення був заступником голови Черкаської ОДА. Довгий час працював на посадах в державних структурах фінансової сфери.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кабінет міністрів погодив призначення Сергійчука головою Черкаської ОДА.

Крім того, раніше Зеленський призначив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації, ним став Олександр Старух, який вже очолював обласну адміністрацію з вересня 2008 по березень 2010 року.

Додамо, що раніше президент призначив Андрія Бойчука новим головою Івано-Франківської ОДА.