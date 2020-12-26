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Призначено нового голову Івано-Франківської ОДА

Новость на русском → Івано-Франківськ, Субота 26 грудня 2020 10:23
Призначено нового голову Івано-Франківської ОДА Фото: Андрій Бойчук і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Бойчука новим головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ було підписано ще 24 грудня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що на врученні службового посвідчення в Офісі президента Зеленський побажав Бойчуку сил і сумлінної праці на благо області.

Довідка

Андрій Бойчук народився в 1976 році в Івано-Франківську. У 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював в структурах з обслуговування магістральних газопроводів.

З 2010 року обіймав різні посади в компанії "Укртрансгаз". У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив призначення Бойчука ще минулого тижня.

Раніше Зеленський призначив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації, ним став Олександр Старух, який вже очолював обласну адміністрацію з вересня 2008 по березень 2010 року.

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Призначено нового голову Івано-Франківської ОДА
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